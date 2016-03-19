У Росії активізували справу проти Віри Савченко "за образу судді в Грозному"

Про це УНІАН повідомило джерело, ознайомлене із ситуацією.

"У рамках цієї справу недавно допитані українські бранці Микола Карпюк та Станіслав Клих, а також їхній адвокат у Грозному. Справу активізували, хоча вона нікого не цікавила останні п'ять місяців", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, такі дії слід розглядати як тиск на сестру і українську сторону у цілому перед оголошенням вироку у ростовському Донецьку 21-22 березня.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня адвокат Ілля Новіков повідомив, що Віру Савченко хотіли затримати у Чечні за образу судді.

"Віру Савченко відпустили з Верховного суду Чечні, документи повернули. Дуже нервова обстановка з перших же днів процесу", - написав Новіков.

Він повідомив, що Віру Савченко у Грозному хочуть затримати за образу судді у справі українського громадянина Миколи Карпюка.

Наприкінці серпня 2015 року у Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно двох громадян України Карпюка та Станіслава Клиха за звинуваченням в участі у боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках. Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.

Зараз Верховний суд Чечні розглядає їх кримінальну справу. Суд офіційно залучив Віру Савченко як громадського захисника Клиха і Карпюка.