В дні проголошення вироку Савченко біля суду готуються провокації – адвокат

Про це один із захисників Савченко Микола Полозов написав у Facebook.

«Надходять повідомлення, що прокремлівські радикальні організації типу "Антимайдан" і "НОД" готують провокації в ростовському Донецьку біля суду в дні проголошення вироку у справі Надії Савченко. Об'єктами даних провокацій можуть виступити іноземні представники, депутати Верховної Ради, адвокати», - повідомив Полозов.

Поступают сообщения, что прокремлевские радикальные организации типа "Антимайдан" и "НОД" готовят провокации в ростовско... Posted by Nikolai Polozov on Sunday, March 20, 2016

Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

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Прокуратура вимагає засудити льотчицю до 23 років позбавлення волі.

Сьогодні Полозов повідомив, що українцям, які приїжджають до Росії з метою бути присутніми у суді під час оголошення вироку Савченко, відмовляють у в'їзді.

У той же час група народних депутатів від «Блоку Петра Порошенко» і «Батьківщини» разом з прес-секретарем президента України Святославом Цеголко вирушили до Донецька, щоб підтримати Савченко в суді 21-22 березня.

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За даними Радіо Свобода, у Донецьку посилено заходи безпеки, завезли додаткові наряди поліції і планують провести мітинг бюджетників «на підтримку російського правосуддя».