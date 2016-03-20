Українцям, які приїжджають до РФ на суд у справі Савченко, відмовляють у в'їзді – адвокат

Українцям, які приїжджають в Росію з метою бути присутніми у суді під час оголошення вироку українській льотчиці Надії Савченко, відмовляють у в'їзді.

Про це один із адвокатів Савченко Микола Полозов повідомив у Твиттер.

«Як мінімум одну з груп підтримки Наді Савченко, що з'їжджаються на вирок, не пустили до РФ у повному складі. Тримали півдоби і розвернули. Співробітники ФСБ, відмовляючи у в'їзді тим людям, які підтримують Надю Савченко, кажуть, що навіть короткочасне перебування їх у РФ небажане», - написав адвокат.

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Довідка УНІАН. Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили її до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив почати оголошення вироку 20-21 березня.