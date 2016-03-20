Група депутатів ВР і прес-секретар Порошенка спробують потрапити на оголошення вироку Савченко

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook.

«За дорученням президента Порошенка і за покликом серця зі Святославом Цеголком ідемо підтримати Надію Савченко на суд», - зауважила вона.

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«Разом з Марією Іоновою, Оленою Кондратюк, Іриною Луценко - народними депутатами України - жінками, які докладають максимум зусиль на дипломатичному фронті задля звільнення нашої колеги. Разом з великим десантом від дружньої фракції БЮТ - колегами - чоловіками Олексієм Рябчиним, Вадимом Івченком, Сергієм Євтушком, Валерієм Дубілем та Віктором Кривенком», - додала вона.

Коментуючи повідомлення, що в РФ не пускають групи підтримки українців, які приїхали на суд у справі Савченко, Геращенко зауважила: «Сподіваюся, у них там вистачить розуму допустити депутатів, що мають дипломатичні паспорти, серед яких є члени ПАРЄ і інших міжнародних організацій. Інакше - це було б надто показово».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один з адвокатів льотчиці Микола Полозов поінформував, що українцям, які приїжджають до Росії з метою бути присутніми у суді під час оголошення вироку Савченко, відмовляють у в'їзді.

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Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили її до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив почати оголошувати вирок 21 березня.