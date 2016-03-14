Адвокат Савченко розповів про стан української льотчиці і показав її лист-відповідь на розіграш пранкерів (відео)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав її адвокат Микола Полозов після відвідування Савченко.

"Зустрівся сьогодні з Надією Савченко в СІЗО. Слава Богу, здоров'я у неї йде на поправку. Вона п'є воду, вітамінні суміші, вигляд має набагато кращий, ніж минулого тижня. Температура пройшла, зараз 36,1, низький тиск 100/60, але Надя каже, що це нормально", - повідомив Полозов.

Крім цього, за його словами, Савченко "посміялася над спробами ФСБ і пранкерів розвести як її саму, так і адвокатів, консулів і всіх, хто її підтримує".

Савченко, зазначив Полозов, "з подивом дізналася, що адвокати нібито "вимагали" від неї визнати провину, каже, маячня собача".

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"Надія твердо має намір йти обраним шляхом і, судячи з її настрою, готова гори перевернути. Разом до перемоги!" - написав Полозов.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

10 березня один з адвокатів Марк Фейгін заявив, що Савченко припинила суху голодовку, проте стан її критичний.