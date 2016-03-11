Фейгін: Опублікований запис розмови з пранкерами про "лист Порошенка" для Савченко - фейк

Про це заявив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін, повідомляє "112 Україна".

"Я бачив лише те, що опубліковано. Ну, по-перше, там нічого немає. Єдина проблема, що вона нарізана. Фейковий в тому сенсі запис, що там звичайна нарізка. Він підрізан так щоб склеювати якісь фрагменти слів", - сказав Фейгін.

За його словами, "запис фейковий, як фейковий лист".

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"Але там все мені найцікавіше було якесь визнання вини. Я викладу папір, який був надіслан, на якому Надія Вікторівна трьома літерами визначила своє ставлення. Тут абсолютно незрозуміло чому мова йде про визнання вини, це взагалі ніколи не обговорювалося. Мова йшла про якісь листи, які потрібно буде підписувати. Коли мова піде про обмін і про російський суд, щоб відбувати покарання в Україні. Ні про яке визнання вини і мови бути не може", - підкреслив Фейгін.

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Він зазначив, що це "не які-небудь пранкери хулігани. Я вас запевняю, там йде перевірка по лінії дипломатичній. Там все набагато серйозніше було. Не буду зараз поширюватися про це".

"Не треба думати, що ці два хулігана, які звідкись знають телефони перших осіб, пошти, паралельно йде інформкомпанія, є простими дрібними шахраями", - підкреслив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала листа нібито від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито самого листа Порошенка до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.

Однак у Порошенка заявили, що він не писав ніяких листів Савченко. Незабаром російський пранкер Лексус зізнався, що це його "робота".