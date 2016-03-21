Українську делегацію не пустили на засідання суду над Савченко після перерви

Про це повідомив Цеголко у Facebook.

"Щойно українську делегацію без пояснень причин не пустили до зали засідання суду: ані мене, ані народних депутатів, ані консулів", - написав він.

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Тим часом адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що "суддя Степаненко продовжив оголошувати мотивувальну частину вироку з показами свідків звинувачення".

Щойно українську делегацію без пояснень причин не пустили до залу засідання суду: ані мене, ані народних депутатів, ані консулів. Опубликовано Святославом Цеголко 21 марта 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, російський суд почав зачитувати вирок у справі української льотчиці Савченко. Передбачається, що ця процедура триватиме два дні.

Вранці до суду на оголошення вироку Савченко прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента Цеголко.

Зокрема, у складі депутатської делегації – члени фракції «Батьківщина» Олена Кондратюк, Вадим Івченко, Олексій Рябчин, Сергій Євтушок, Валерій Дубіль, депутати від «БПП» Марія Іонова, Ірина Луценко, позафракційний Віктор Кривенко.

Натомість депутата від «БПП», члена ПАРЄ, учасника переговорних процесів у Мінську Ірину Геращенко не пропустили в Росію – вона отримала заборону на в’їзд до РФ на 5 років.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ із середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.