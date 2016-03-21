Перед Донецьким судом, де оголошують вирок Савченко, проходить пікет з вимогою покарати льотчицю (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 20 молодих людей тримають у руках державні прапори Російської Федерації, червоні гвоздики, а також портрети загиблих російських журналістів у чорних рамках.

Учасники акції також тримають у руках жилет і каску з написом «преса» (загиблі російські журналісти були без шоломів і бронежилетів).

Присутні тримають плакати з написами: "Савченко должна ответить по закону", "Награды Савченко - награды за зверство", "Савченко причастна к убийству российских журналистов", "В их смерти виновна Савченко".

Молоді люди в розмові з кореспондентом УНІАН заявили, що вони прибули під будівлю суду "з різних районів Ростовської області, щоб підтримати російське правосуддя й російський уряд". Більшість опитаних упевнені в обвинувальному вироку Савченко, який, на їхню думку, є справедливим.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ із середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.