Вбивця військового розвідника на вокзалі Харкова сам виявився звільненим військовим

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов, посилаючись на слова самих затриманих.

"З їхніх слів, вони до цього служили у Збройних силах України. На початку березня поточного року були звільнені через службову невідповідність", - сказав Горбунов.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, підозрюваний у вбивстві 30-річний чоловік проходив службу в танкових військах на території однієї з центральних областей України.

Горбунов підкреслив, що під час нападу підозрюваний у вбивстві був у камуфльованій формі. Перевіривши його особу, Військова служба правопорядку встановила, що, станом на 21 березня, він не є військовослужбовцем. Справа передана до Холодногірського відділу поліції, правоохоронці встановлять, чи дійсно підозрюваний був колишнім військовослужбовцем.

Представник Міноборони наголосив, що убитий 30-річний та постраждалий 24-річний бійці 92-ї ОМБр були у цивільному одязі, перебували у відпустці. Чоловік, який отримав смертельні ножові поранення, був мешканцем Харкова, у той вечір він проводжав на електричку свого знайомого, який є мешканцем Харківської області.

За словами Горбунова, на цей час стан 24-річного пораненого стабільно тяжкий, сьогодні його переведуть у стаціонар із лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Також сьогодні, 22 березня, близько 15:00 відбудеться прощання із загиблим бійцем 92-ї бригади. До організації церемонії прощання залучений військкомат, через який на військову службу призивався чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Харкові внаслідок побутового конфлікту в кафе від отриманих ножових поранень загинув військовослужбовець, поранення отримав ще один боєць. Загиблим виявився розвідник 92-ї ОМБр Гріненко, який перебував у відпустці. За підозрою у скоєнні злочину правоохоронці затримали мешканця Донецької області.

Колишній розвідник 92-ї ОМБр, голова юридичної фірми ”СЕНС” Леонід Маслов, який зараз організовує захист Олександра Свідра (”Змій”) та Павла Долженка (”Крим”), котрих підозрюють у нападі на мобільну групу Андрія Галущенка ("Ендрю") у вересні 2015 року, заявив, що убитий Гріненко був одним із ключових свідків захисту у цій справі та міг підтвердити алібі підозрюваних.