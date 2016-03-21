На вокзалі Харкова мешканець Донеччини вбив військового та поранив ще одного

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, сьогодні, 21 березня, о 0:40 під час патрулювання Південного вокзалу наряд патрульної поліції почув крики.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що чоловік наніс ножові поранення двом громадянам та намагався зникнути з місця події. Зловмисника було затримано.

Як виявилось, двоє знайомих військовослужбовців віком 24 та 30 років проводили вільний час у кафе. До них приєдналися 30- та 37-річний чоловіки. Під час вживання спиртних напоїв між учасниками застілля виник конфлікт.

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30-річний підозрюваний дістав розкладний ніж та став наносити поранення новим знайомим. Поранений 30-річний постраждалий військовослужбовець від отриманих ушкоджень помер на місці пригоди. 24-річного військовослужбовця з різаними ранами живота та плеча доставлено до лікарні.

Речові докази вилучені. Слідчим відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.