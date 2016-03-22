Справу проти капітана катера "Іволга", що погубив 20 людей, передали до суду

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 22 березня прокуратура направила до Білгород-Дністровського міськрайонного суду обвинувальний висновок стосовно капітана катера «Іволга».

Чоловік звинувачується в порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте такожВ Одесі суд продовжив арешт капітану затонулого катера "Іволга" ще на 2 місяці

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі, в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало близько 40 осіб, з яких 20 загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже згодом у Дністровському лимані, куди їх занесло течією.

Саме судно було піднято на поверхню та заарештовано рішенням суду.