Справу проти капітана катера "Іволга", що погубив 20 людей, передали до суду
В Одесі прокуратура направила в суд обвинувачення стосовно капітана катера «Іволга», під час аварії якого в жовтні 2015 року загинуло 20 осіб.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 22 березня прокуратура направила до Білгород-Дністровського міськрайонного суду обвинувальний висновок стосовно капітана катера «Іволга».
Чоловік звинувачується в порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Читайте такожВ Одесі суд продовжив арешт капітану затонулого катера "Іволга" ще на 2 місяці
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі, в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало близько 40 осіб, з яких 20 загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже згодом у Дністровському лимані, куди їх занесло течією.
Саме судно було піднято на поверхню та заарештовано рішенням суду.