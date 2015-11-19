В лимані знайдено тіло ще однієї жертви з катеру "Іволга", тепер загиблих 20

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"19 листопада о 11:36 надійшло повідомлення про те, що в смт Затока у Дністровському лимані, на відстані 150 м від берега виявлено тіло людини", - сказано в ньому.

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Прибувши на місце події, рятувальники спустили на воду гумовий човен, обстежили очеретяні зарості, де виявили тіло загиблого чоловіка. Як було встановлено пізніше, чоловік перебував на судні "Іволга" на момент аварії.

На місці події були присутні родичі безвісти зниклих пасажирів "Іволга", яким фахівцями ГУ ДСНС в Одеській області було надано психологічну допомогу.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок трагедії становить 20 осіб. Пошукові роботи продовжуються.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі в районі селища Затока перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало більше 40 осіб. Врятувати вдалося 22 особи. 19 жовтня катер підняли з води.

За інформацією Реєстра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і три члени екіпажу. Тобто, судно було значно перевантажене, що і стало причиною трагедії.

За фактом аварії катера було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

19 жовтня суд заарештував капітана катера на 2 місяці без права внесення застави. 23 жовтня було заарештовано й сам катер.