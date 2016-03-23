Російський опозиціонер пояснив, чому вирок Савченко суперечить путінським цілям

З якого боку на цю справу не глянь — вона Росії невигідна, йдеться на його сайті.

Більш того, ця справа прямо суперечить не тільки довгостроковим інтересам країни (РФ - Ред.), а й путінським тактичним цілям.

По-перше, розповідає опозиціонер, навіть прихильникам війни з Україною очевидно, що справа сфабрикована. По-друге, продовжує він, з точки зору пропаганди кейс зовсім невдалий. "Можна було б і колоритнішого знайти когось на роль "символічного бандерівця", так, щоб треба було 30% історії вигадувати, а не 90%. Накладки вже дуже очевидні", - вважає Навальний.

Крім того, додає російський політик, трюк з вивезенням Савченко до Росії за участю співробітника АП рано чи пізно буде використаний як юридичний доказ російської участі у війні.

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Швидше за все, заявив Навальний, ми маємо справу з типовим прикладом звичайного ідіотства і впертості, що видають за непохитність.

"Одні осли вирішили, що це буде хороший пропагандистський кейс — судити якогось українського військового за вбивство журналіста. Інші осли — з СК — склепали справу, як уміють, так. що білі нитки стирчать в різні боки. Треті осли хоч і розуміли, що час змінився і справи такої більше не треба — тим більше, що вийшло так собі — вперто доводили самим високопоставленим ослам, що все добре. Ну і головні осли в Кремлі як зазвичай вирішили, що "не можна піддаватися на тиск", - підсумував опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.