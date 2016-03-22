Савченко заявила, що відновить сухе голодування з 6 квітня

Про це повідомляється на офіційній сторінці льотчиці у Facebook.

Також Савченко підтвердила, що не подаватиме апеляцію на вирок.

«Суд" РФ дав 22 роки і 30 000 рублєй (412 $) штраф. А міг би "суддя" війти в історію... А не вляпатися в неї. 10 днів і "вирок" вступає в дію. Апеляцію на неіснуючий суд не подаю. Суху голодовку поновлю з 06.04.16», - написала льотчиця.

Читайте також"Самі по тюрмах сядете": Савченко заспівала під час оголошення вироку (відео)

Вона додала: «Ну тепер робота тільки починається... Краще померти в Україні, ніж жити на Росії! Україна понад усе!».

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року. За цей період вона декілька разів оголошувала голодування, востаннє – з 4 по 10 березня.