В Генштабі заявили, що сьомої хвилі мобілізації може не бути

Про це заявив в ефірі радіо "Свобода" речник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов. За його словами, відповідне рішення Генштаб ухвалить після завершення військових навчань "Весняний грім-2016".

"За три місяці до лав ЗСУ військовослужбовців-контрактників вступило близько 18 тис. , це достатньо серйозна цифра. Буквально після завершення стратегічних командно-штабних навчань ми зможемо зробити висновки, чи потрібна сьома хвиля мобілізації і якщо так, то в яких обсягах. За нашими розрахунками, буде стояти питання щодо призову від 5 до 10 тис. громадян, але знову ж таки – лише в тому разі, якщо така потреба буде", – зазначив Владислав Селезньов.

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Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що не ухвалив рішення про направлення до Верховної Ради законопроекту про оголошення чергової хвилі мобілізації.

Керівник Генштабу Віктор Муженко зазначав, що необхідність у черговій хвилі мобілізації залежатиме від кількості військових, яких приймуть на військову службу за контрактом.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня набув чинності указ президента Петра Порошенка про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової мобілізації.