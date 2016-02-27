Полторак озвучив масштаби можливої сьомої хвилі мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"У нас зараз звільняється 45 тисяч особового складу. Навіть якщо буде необхідність у мобілізації, ця цифра може бути 10-12 тисяч, тобто в рази менша, ніж була раніше", - сказав Полторак.

Він підкреслив, що після підвищення матеріального забезпечення військових кількість бажаючих служити за контрактом значно збільшилася.

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"Якщо раніше ми набирали у місяць 200-300 контрактників, то тільки за цей місяць, коли ми отримали перше (підвищене) грошове забезпечення, записалося до війська 9 тисяч осіб. 7 тисяч осіб ми призвали вже. Тобто, якщо такими темпами ми будемо йти, то, звичайно, ми будемо мінімізувати кількість особового складу, який буде необхідно призивати по мобілізації. Я сподіваюся, що й мобілізовуватися будуть в основному за особистим бажанням, добровольці. Таких дуже багато", - наголосив міністр.

Полторак також зауважив, що проведення мобілізації залежатиме від ситуації на лінії зіткнення.

"Буде мобілізація, не буде мобілізації – все це залежить від того, яка буде обстановка. Ті кроки, які були прийняті президентом, урядом, Верховною Радою щодо забезпеченням грошовим утриманням військовослужбовців, ми зараз значно більше отримуємо, додають нам оптимізму в тому, що з часом ми взагалі відмовимося від мобілізації, якщо, звичайно, не буде активних бойових дій", - сказав він.

Полторак додав, що міністерство розробляє зміни до закону про проходження служби, оскільки в ньому "дуже багато" моментів, які заважають швидко переходити на нові стандарти.

"Але на випадок відкритої агресії і широкомасштабних бойових дій всі країни світу завжди вдаються до мобілізації. Від цього ніхто відмовитися не може. Тому що одна контрактна армія, тільки за рахунок контрактників, ми завдання із захисту країни виконати не зможемо. Але це буде тільки тоді, коли буде різке загострення обстановки", - сказав міністр.

Полторак додав, що демобілізація буде проводитися за планом – у березні-квітні.