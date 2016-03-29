Набув чинності указ про демобілізацію військовослужбовців четвертої хвилі
11:22, 29 березня 2016Суспільство
983 0
Указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової мобілізації, набув чинності.
45 тисяч військових будуть демобилизированны / Фото УНІАН
Він був опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок, 29 березня.
Читайте такожПорошенко поки не прийняв рішення про оголошення чергової хвилі мобілізації
Як повідомляв УНІАН, цей указ президент Петро Порошенко підписав 25 березня. "Хочу почати з дуже приємної новини для 45 тисяч військовослужбовців, які в непростих умовах охороняють нашу державу. Йдеться про військовослужбовців так званої четвертої хвилі мобілізації. Я підписав указ про демобілізації військовослужбовців, призваних на службу указом від 21 липня 2014 року і указом від 14 січня 2015 року", - повідомив Петро Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter