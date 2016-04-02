В окупованому Криму затримали 35 кримських татар

Як повідомляє Радіо Свобода, в ніч на 2 квітня в кримському селі Піонерське було затримано 35 громадян, які перебували в місцевій кав'ярні "Багдад".

За інформацією кримського адвоката, Еміля Курбедінова, всі затримані – кримські татари, їх доставили до Центру з протидії екстремізму нібито з метою "профілактичного відпрацювання". Осіб слов'янської зовнішності, які перебували в кафе на момент затримання, відразу відпустили.

За інформацією адвоката, у затриманих кримських татар взяли матеріал для аналізу ДНК та зняли відбитки пальців і за 4 години відпустили.

Офіційних повідомлень в відкритих джерелах від представників силових органів анексованого Криму, підконтрольних Росії, не надходило.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.