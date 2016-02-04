Європарламент засудив переслідування Росією кримських татар - резолюція

13:45, 04 лютого 2016
Суспільство
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Європейський парламент засудив порушення прав кримських татар і нагадав Росії, що вона як окупаційна влада несе відповідальність за безпеку всього населення півострова.

Фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була підтримана 472 голосами депутатів Європарламенту на пленарному засіданні у Страсбурзі.

Європарламент «рішуче засуджує безпрецедентний рівень порушень прав людини, зокрема, під приводом боротьби з екстремізмом або тероризмом, що здійснюється проти кримчан, в першу чергу проти кримських татар, які не виконують запроваджені так званою місцевою владою правила», - йдеться в резолюції.

Європарламент знову підтвердив «свою рішучу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів» та її вільний і суверенний вибір європейського шляху.

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Депутати Європарламенту нагадали, що засуджують незаконне приєднання до Росії Кримського півострова, і наголосили на прихильності держав Євросоюзу та міжнародної спільноти «в повній мірі реалізувати політику невизнання анексії Криму».

У резолюції йдеться, що відновлення українського контролю над півостровом є однією з умов, необхідних для «встановлення співробітництва з Російською Федерацією, у тому числі призупинення відповідних санкцій».

Європарламент засудив «жорстке обмеження свободи» думки, асоціацій та мирних зібрань, у тому числі традиційних пам'ятних заходів, таких як річниця депортації кримських татар сталінським тоталітарним режимом, культурні зустрічі кримських татар.

У Європарламенті наголосили, що, «відповідно до міжнародного права, татари як корінний народ Криму мають право зберігати і зміцнювати свої власні політичні, правові, економічні, соціальні і культурні інститути»; закликали поважати Меджліс «як законне представництво кримськотатарського співтовариства й уникати будь-яких переслідувань його членів».

У резолюції міститься заклик до «російської та фактичної місцевої влади ефективно, неупереджено і прозоро розслідувати всі випадки зникнення, тортур і порушення прав людини з боку співробітників поліції і воєнізованих сил, які діють на Кримському півострові з лютого 2014 року».

Європарламент нагадав, що «РФ як окупаційна влада несе відповідальність за забезпечення безпеки всього населення і поваги до людини, культурних і релігійних прав корінних татар і всіх інших меншин Криму».

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Також автори резолюції закликали «російську та фактичну місцеву владу надавати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям, незалежним експертам з ОБСЄ, ООН та Ради Європи, а також будь-яким неурядовим організаціям у сфері прав людини або засобам масової інформації, оцінити і представити доповідь щодо ситуації в Криму».

Європарламент закликав до збереження «багатонаціонального середовища Криму і повної поваги до української, татарської та інших мов меншин та культур».

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