Європарламент засудив переслідування Росією кримських татар - резолюція

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була підтримана 472 голосами депутатів Європарламенту на пленарному засіданні у Страсбурзі.

Європарламент «рішуче засуджує безпрецедентний рівень порушень прав людини, зокрема, під приводом боротьби з екстремізмом або тероризмом, що здійснюється проти кримчан, в першу чергу проти кримських татар, які не виконують запроваджені так званою місцевою владою правила», - йдеться в резолюції.

Європарламент знову підтвердив «свою рішучу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів» та її вільний і суверенний вибір європейського шляху.

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Депутати Європарламенту нагадали, що засуджують незаконне приєднання до Росії Кримського півострова, і наголосили на прихильності держав Євросоюзу та міжнародної спільноти «в повній мірі реалізувати політику невизнання анексії Криму».

У резолюції йдеться, що відновлення українського контролю над півостровом є однією з умов, необхідних для «встановлення співробітництва з Російською Федерацією, у тому числі призупинення відповідних санкцій».

Європарламент засудив «жорстке обмеження свободи» думки, асоціацій та мирних зібрань, у тому числі традиційних пам'ятних заходів, таких як річниця депортації кримських татар сталінським тоталітарним режимом, культурні зустрічі кримських татар.

У Європарламенті наголосили, що, «відповідно до міжнародного права, татари як корінний народ Криму мають право зберігати і зміцнювати свої власні політичні, правові, економічні, соціальні і культурні інститути»; закликали поважати Меджліс «як законне представництво кримськотатарського співтовариства й уникати будь-яких переслідувань його членів».

У резолюції міститься заклик до «російської та фактичної місцевої влади ефективно, неупереджено і прозоро розслідувати всі випадки зникнення, тортур і порушення прав людини з боку співробітників поліції і воєнізованих сил, які діють на Кримському півострові з лютого 2014 року».

Європарламент нагадав, що «РФ як окупаційна влада несе відповідальність за забезпечення безпеки всього населення і поваги до людини, культурних і релігійних прав корінних татар і всіх інших меншин Криму».

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Також автори резолюції закликали «російську та фактичну місцеву владу надавати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям, незалежним експертам з ОБСЄ, ООН та Ради Європи, а також будь-яким неурядовим організаціям у сфері прав людини або засобам масової інформації, оцінити і представити доповідь щодо ситуації в Криму».

Європарламент закликав до збереження «багатонаціонального середовища Криму і повної поваги до української, татарської та інших мов меншин та культур».