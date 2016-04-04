Суд переніс розгляд справи "діамантових" прокурорів

Мова йде про колишнього заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, а також підприємця Валерія Гібаленка.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу виніс сьогодні головуючий колегією суддів Дмитро Валігура, задовольнивши клопотання адвокатів.

Таким чином, суд надав до 19 квітня час адвокатам для ознайомлення з доказами, які сьогодні надала суду сторона обвинувачення у справі «діамантових прокурорів».

Також у ході судового засідання обвинувачуваний Корнієць просив суд долучити до матеріалів кримінального провадження як докази оригінали аудіо- та відеозаписів негласного проведення оперативно-слідчих дій. Суд у цьому відмовив, оскільки учасники процесу ще не визначали, де є оригінали, а де - копії.

Також суд відмовив Корнійцю у виклику як свідків деяких працівників СБУ, МВС, які в той чи інший спосіб причетні до розслідування його справи. Суд пояснив цю свою відмову тим, що вказані працівники можуть надати лише пояснення щодо принципів своєї роботи, а не деталі по суті справи.

Наступне судове засідання у справі «діамантових прокурорів» заплановано на о 09.30 19 квітня.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

Крім того, було затримано підприємця Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів в суд.