До суду принесли 23 томи доказів у справі "діамантових прокурорів"

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином сторона обвинувачення виконала рішення суду, який на минулому засіданні зобов’язав прокуратуру надати письмові докази в повному обсязі для долучення до матеріалів справи.

Водночас сторона захисту екс-прокурорів Корнійця, Шапакіна та підприємця Валерія Гібаленка заявила суду, що не в усіх цих наданих томах містяться докази, а є й інформативні документи. Тому, на думку захисту, прокуратура має впорядкувати ці документи для того, щоб відокремити реальні докази від інформаційних документів.

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У свою чергу сторона обвинувачення зазначила, що немає сенсу в такій процедурі, оскільки в ході судових засідань будуть вивчатися всі документи, надані суду прокуратурою як докази. І саме суд має надати їм оцінку.

Колегія суддів, порадившись на місці, вирішила, що прокуратура має поінформувати суд, які документи в кожному з томів містяться.

Наразі сторона обвинувачення оголошує зміст томів.

Також під час засідання прокурор Яніс Сімонов поінформував суд, що у зв'язку зі змінами в ГПУ заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе вже не є процесуальним керівником в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе. Водночас 29 березня він був звільнений з посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури.

Сакварелідзе висловив впевненість, що після його звільнення з посади заступника генерального прокурора справу так званих "діамантових прокурорів" Шапакіна та Корнійця буде закрито, а фігуранти повернуться на свої посади.