У ГПУ назвали порушенням законодавства проведення Сакварелідзе мітингу біля будівлі прокуратури

Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе порушив чинне законодавство і прокурорську етику, організувавши мітинг біля будівлі Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявив сьогодні на брифінгу.

Читайте також"Реванш і помста": колишній заступник Шокіна заявив про відкриті проти нього справи

"Він чітко 23 березня закликав прокурорів прийти на мітинг. Це суворо заборонено діючим законодавством. Не мають права прокурори приймати участь у мітингах, в акціях. Він цей мітинг організував на своєму Facebook, закликав на нього прийти, і сам особисто взяв у ньому участь. Це недопустимо, це порушення і законів про прокуратуру, і прокурорської етики", - заявив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення слідчих у справі «діамантових прокурорів» тривають. За його словами, семеро співробітників ГПУ, які займалися справою «діамантових прокурорів», вже отримали повідомлення про звільнення.

«Ще місяць тому вони всі були виведені поза штат, щоб паралізувати всю роботу нашого управління, щоб паралізувати суд з «діамантовим прокурорам». Усіх працівників, які брали участь у справі «діамантових прокурорів», сьогодні сповістили про звільнення», - заявив Сакварелідзе.

У зв’язку з цим Сакварелідзе заявляв про проведення біля ГПУ акції на підтримку тих, кого, за його словами, намагаються «цинічно «видавити» з ГПУ, що є помстою за принципову позицію у боротьбі з корупціонерами». 25 березня такий мітинг відбувся.

Того ж дня на сайті ГПУ з’явився лист керівників регіональних прокуратур на адресу генерального прокурора Віктора Шокіна, в якому вони висловлюють «занепокоєння» «спробами дискредитувати органи прокуратури» з боку Сакварелідзе та вимагали його звільнення. Також прокурори висловили обурення з приводу організації мітингу біля ГПУ.

Читайте такожСакварелідзе назвав заяву депутатів приводом для його звільнення

Сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією і кругова порука в прокуратурі.