Савченко продовжує сухе голодування і наполягає на допуску лікарів - адвокат

Про це в "Твіттері" повідомив російський адвокат Марк Фейгін. "Я вийшов від Наді. Другий день сухого голодування. В'язниця стурбована тільки тим, як би чого не дізналися. Як був він ГУЛАГом, так ним і залишився", - зазначив адвокат.

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Крім цього він повідомив, що Надія Савченко наполягає на допуску до неї українських або німецьких медиків. "Надія наполягає на допуску до неї українських або німецьких медиків. Прогресу ніякого. Зараз Савченко медичної допомоги у в'язниці не надається", - написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко другий деньпродовжує сухе голодування.

22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.