Савченко може повернутися в Україну за кілька тижнів – адвокат

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав адвокат Ілля Новіков.

За його словами, переговори щодо її повернення до України ведуться, але існує юридична можливість етапування Савченко до місця позбавлення волі.

«Її можуть будь-якої миті вивезти. Я сподіваюсь, що російська влада розуміє, що такий захід буде розглядатися всіма без винятку, не тільки українською стороною, але й американцями, і європейцями як зрив попередніх домовленостей. Сподіваюся, що вони не підуть на такий крок, тому що етапування означає, що мінімум на 2 тижні, а може й на довше, ми просто втратимо будь-яку інформацію про її місцеперебування », – сказав Новіков.

За його словами, зараз її оглядають російські тюремні медики, але «нема жодної впевненості, що вони будуть піклуватися про її здоров’я».

Читайте такожНаслідки сухого голодування Савченко ляжуть на Путіна - адвокат

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко сьогодні оголосила сухе голодування з вимогою звільнення, після того, як 5 квітня вирок російського суду у справі Надії Савченко набрав чинності. Її засудили до 22 років ув’язнення 22 березня.

Російська влада раніше заявляла, що рішення про можливу передачу Савченко Україні може бути ухвалене лише після набрання чинності вироком у її справі.