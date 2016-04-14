Тука: Про поновлення роботи КПВВ у Станиці Луганській не може бути і мови

Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"В селах навпроти Станиці Луганської спостерігається "броуновський рух" збуджених орків. Зокрема в Миколаївці зафіксовано прибуття нових угрупувань вбивць з "русскаго міра", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за таких умов "про поновлення роботи КПВВ не може бути і мови".

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"Не знайдеться жодної людини, яка б взяла на себе відповідальність за забезпечення безпеки як цивільних, так і наших військових під час весняного загострення "авітамінозу" у "георгіївських кавалерів", - зазначив Тука.

Нагадаємо, пункт пропуску в Станиці Луганській закрили з 8 квітня через обстріли території з боку бойовиків. В свою чергу так і не запрацював через протидію представників так званої "ЛНР" пункт пропуску в Золотому. Таким чином, зараз легально перетнути лінію розмежування в Луганській області неможливо.