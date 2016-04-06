У Кучми повідомили, що бойовики "ЛНР" відмовилися відкривати коридор у Золотому

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками сьогоднішньої зустрічі контактної групи в Мінську.

"Українська сторона порушила питання про зрив відкриття автомобільного коридору Лисичанськ - Золоте – Первомайськ – Стаханов представниками окремих районів Луганської області. КПВВ в Золотому було відкрито 31 березня 2016 року о 10:30", - заявила вона.

У зв'язку з цим прес-секретар Кучми зазначила, що саме бойовики на окупованій території Луганської області регулярно порушували питання відкриття цього контрольного пункту в'їзду-виїзду.

"Однак, незважаючи на попередні домовленості, досягнуті в рамках підгруп з гуманітарних та економічних питань, так і на засіданні Тристоронньої контактної групи, представники окремих районів Луганської області з невідомих причин заблокували пропуск людей, автотранспорту і гуманітарних вантажів", - заявила вона.

Таким чином, Оліфер зазначила, що "такий підхід до вирішення соціально-економічних питань загострює гуманітарну ситуацію в регіоні. Своєї згоди на відкриття цього автомобільного коридору представники окремих районів Луганської області не дали і сьогодні".

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Як повідомляв УНІАН, автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду в районі міста Золоте Луганської області відкрився 31 березня. Однак у другій половині того ж дня він був закритий за розпорядженням Луганської обласної ВГА спільно із співробітниками силових і правоохоронних органів.

"Бойовики встановили залізобетонні блоки і не пропускають людей і автомобілі в обох напрямках. Луганська обласна ВГА звернулася до представників місії ОБСЄ з проханням допомогти вирішити питання», - повідомив голова обласної держадміністрації Георгій Тука.

Він пояснив це доцільністю не наражати людей на небезпеку.