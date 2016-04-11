Тука назвав умови відновлення роботи контрольного пункту у Станиці Луганській

Про це на сторінці в Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Разом з командуванням сектора прийнято рішення: якщо протягом двох днів терористи не будуть здійснювати обстріл - розглянемо питання про відновлення роботи КПВВ", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, минулої ночі бойовики обстріляли Станицю Луганську зі стрілецької зброї і 82-мм мінометів.

"Жертв немає. Пошкоджені вагончики прикордонників на КПВВ", - зазначив Тука.