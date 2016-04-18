Сьогодні суд у Києві оголосить вирок ГРУшникам Єрофеєву та Александрову
Голосіївський районний суд Києва оголосить сьогодні вирок російським військовим Євгену Єрофеєву та Олександру Александрову.
Як повідомив раніше головуючий у справі суддя Микола Дідик, рішення суду очікується орієнтовно після 14:00, передає радіо "Свобода".
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15 квітня під час судових дебатів сторін Євген Єрофеєв та Олександр Александров у своєму останньому слові перед вироком попросили суд визнати їх невинуватими.
Водночас прокурори просять для росіян 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати військові посади на три роки.
16 травня минулого року російські спецпризначенці Олександр Александров і Євген Єрофеєв були затримані в зоні проведення бойових дій на Донбасі поблизу Щастя Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення: у незаконному перетині кордону, та, серед іншого, звинуватили у вбивстві військового.
Російським ГРУшникам інкримінують ще й терористичний напад на позиції 92-ї бригади, яка охороняла ТЕЦ біля міста Щастя. Спочатку Єрофеєв і Александров назвались російськими військовими, але на суді відмовилися від свідчень.
Александрова і Єрофеєва вважають головними претендентами для обміну на українських політв’язнів у Росії, зокрема Надію Савченко.