Савченко перебуває в надзвичайно виснаженому стані - адвокат

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів один з адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков. "Якби вчора сестра Надії - Віра - не вмовила її погодитися на крапельниці, її стан був би зовсім тяжким. Її сили на межі, вона виснажена", - зазначив він.

Читайте такожЗМІ: Савченко до 20 квітня погодилася на щоденні крапельниці для підтримки здоров'яАдвокат додав, що наразі є "більш-менш обгрунтовані підстави вважати, що вона протримається ще кілька днів, до того моменту, поки ми матимемо більш чітке розуміння щодо перспектив про її обмін".

"Це ми можемо зрозуміти, виходячи з того, як у понеділок завершиться процес над ГРУшниками Олександровим та Єрофеєвим. Або ж якщо після нього дипломати України та РФ дадуть зрозуміти, що вони погодили умови обміну, і це значить, що ми на фінішній прямій. Або ж - що ми знову у глухому куті і нам наново треба буде шукати способи впливу на владу РФ", - пояснив Ілля Новіков.

Він зазначив, що "якщо раптом виявиться, що до обміну буде не готовою російська сторона, це буде означати, що вони просто намагаються затягнути час". "Оскільки попередні домовленості не припускали такого розвитку подій, думаю, можна буде чекати нового втручання європейських і американських політиків", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня російський суд засудив Надію Савченко до 22 років ув'язнення. 5 квітня цей вирок вступив в дію, а6 квітня українка розпочала сухе голодування.