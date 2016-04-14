ГРУшник Александров не зміг пояснити суду свою зарплату з Міноборони РФ після "звільнення"

Як передає кореспондент УНІАН, в ході допиту Александров не зміг пригадати марку мобільного телефону, який у нього було вилучено після бойового зіткнення з силами АТО, а також не зміг пояснити, яким чином у його телефоні з'явилося СМС-повідомлення його дружині про те, що він їде у відрядження, а також інші СМС-повідомлення, надіслані ним вже з території України.

Також обвинувачений Александров не зміг пояснити, чому на його банківську картку продовжували нараховувати заробітну плату від Міністерства оборони Росії, в той час як, за його твердженням, він вже був звільнений з військової служби.

Александров так само, як і Євген Єрофєєв заявив, що поїхати в Україну і записатися до збройних формувань так званої "ЛНР" його спонукала інформація, яку він прочитав в інтернеті.

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Допит Александрова тривав не довго, оскільки він врешті-решт відмовився відповідати на будь-які запитання суддів та прокурорів, пославшись на 63 статтю Конституції, що дає право не свідчити проти себе.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.

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