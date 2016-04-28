Суд РФ відмовив сину Джемілєва в умовно-достроковому звільненні

Про це повідомив адвокат Хайсера Джемілєва Микола Полозов у "Tвіттері". "Астраханський обласний суд очікувано відмовив в УДЗ Хайсеру Джемілєву", - написав він.

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За словами Миколи Полозова, захист має намір далі звернутися до Європейського суду з прав людини.

Також захисник вказує на важливу деталь - Росія намагається оформити сина лідера кримськотатарського народу як громадянина РФ, хоча сам Хайсер Джемілєв неодноразово відмовлявся від цього громадянства.

"У рішеннях російських судів Джемілєв вказаний громадянином України. Але в колонію прийшли документи на оформлення йому паспорта РФ", - пише Микола Полозов.

Нагадаємо, син депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва - Хайсер Джемілєв, - був відправлений до колонії N10 в Астрахані 11 листопада 2015 року.

Неожиданно другое. По базам данных экс-ФМС Хайсер Джемилов записан гражданином РФ, хотя в 2014 году официально отказывался от гражданства РФ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) April 28, 2016

Справка УНІАН. Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив строк ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.