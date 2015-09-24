Україна відкликала з Євросуду з прав людини один позов проти Росії

Позов стосується сина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Хайсера, передає "Українська правда" з посиланням на повідомлення ЄСПЛ.

Як повідомляється, 15 травня 2015 року уряд України поінформував ЄСПЛ, що він не бажає продовжувати розгляд справи у зв'язку з тим, що Хайсер Джемілєв подав особистий позов проти Росії до ЄСПЛ.

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У своєму позові уряд України посилався на статті 2 (право на життя), 3 (заборона тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) і 5 (право на свободу і безпеку) Європейської конвенції з прав людини.

"Суд дійшов висновку, що більше не виправдано продовжувати розгляд справи (України проти Росії - Ред.). Тому він вирішив викреслити скаргу зі списку справ, що підлягають розгляду", - йдеться у заяві ЄСПЛ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці серпня направила четвертий позов до Європейського суду з прав людини до Російської Федерації, у якому акцентовано увагу на масових порушеннях прав українців і політичних в'язнів.