Сина Джемілєва незаконно етапували в інший регіон Росії - адвокат

00:01, 27 вересня 2015
Суспільство
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Сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва – Хайсера етапували в Астраханську область РФ.

Фото из социальных сетей

Про це повідомив один з адвокатів Хайсера Джемілєва Микола Полозов на своїй сторінці в Twitter. 

"Сьогодні стало відомо, що Хайсера Джемілєва етаповано до Астраханської області. Везуть через Армавір. Відстежуємо переміщення", - йдеться в повідомленні.

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За словами адвоката, Хайсер "за законом має бути у колонії за місцем проживання - у Криму, або за місцем винесення вироку - у Краснодарському краї".

Полозов також відзначив, що, "Росія досі не відповіла на повторний екстрадиційний запит України про видачу Хайсера". 

"Незаконне етапування Джемілєва до іншого регіону є відповіддю російської влади на політичну діяльність його батька - Мустафи Джемілєва", - написав адвокат засудженого.

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Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив строк ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.

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