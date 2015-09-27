Сина Джемілєва незаконно етапували в інший регіон Росії - адвокат

Про це повідомив один з адвокатів Хайсера Джемілєва Микола Полозов на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні стало відомо, що Хайсера Джемілєва етаповано до Астраханської області. Везуть через Армавір. Відстежуємо переміщення", - йдеться в повідомленні.

Сегодня стало известно, что Хайсера Джемилова этапировали в Астраханскую область. Везут через Армавир. Отслеживаем его перемещения. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

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За словами адвоката, Хайсер "за законом має бути у колонії за місцем проживання - у Криму, або за місцем винесення вироку - у Краснодарському краї".

По закону РФ, Хайсер Джемилов должен быть в колонии по месту жительства - в Крыму, либо по месту вынесения приговора - Краснодарский край. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

Полозов також відзначив, що, "Росія досі не відповіла на повторний екстрадиційний запит України про видачу Хайсера".

Россия до сих пор не ответила на повторный экстрадиционный запрос Украины о выдаче Хайсера Джемилова. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

"Незаконне етапування Джемілєва до іншого регіону є відповіддю російської влади на політичну діяльність його батька - Мустафи Джемілєва", - написав адвокат засудженого.

Безусловно, незаконное этапирование Джемилова в другой регион это ответ российской власти на политическую деятельность его отца. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

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Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив строк ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.