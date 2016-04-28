До Одеси прибули щонайменше 300 бійців полку "Азов" - ЗМІ (фото)

Зокрема, військовослужбовці частини 3012 Нацгвардії перебуватимуть в Одесі від середи, передає " Українська правда ".

Зазначається, що вони мають у своєму розпорядженні легку бронетехніку.

Згідно з інформацією, нацгвардійці почали прибувати до Одеси ще 2 тижні тому.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав президента ввести в місто підрозділи Нацгвардії у зв'язку з нічними подіями в Одесі – розгромом наметового містечка, встановленого навпроти будівлі мерії учасниками акції протесту проти міського голови Геннадія Труханова, і обстрілом з гранатомета банку "Південний". Саакашвілі назвав такі події "ознаками державного перевороту".

27 квітня голова Одеської ОДА заявив, що Порошенко доручив ввести в місто до 1 тисячі силовиків.

У свою чергу представник МВС Шкіряк заявив, що поки не було наказів про введення додаткових сил Національної гвардії в Одесу.