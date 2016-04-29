До Одеси вже прибула легка бронетехніка з військовими - ЗМІ

Останні кілька днів надходять повідомлення про те, що йде посилення правоохоронців, однак ситуація в місті спокійна, передає "112 Україна".

"Вже вчора одесити стали повідомляти про те, що бачили в деяких районах міста легку бронетехніку з військовослужбовцями. Також відомо, що зараз будуть обладнані спеціальні пропускні пункти на в'їздах у місто", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, є інформація, що лікарі, медичні установи приведені в повну готовність, закуплені медикаменти, і лікарі не будуть 2 травня відлучатися з місця роботи.

Нагадаємо, до Одеси вже прибуло щонайменше 300 бійців "Азову" з Маріуполя.

У місті на травневі свята, насамперед 2 травня, охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 3 тисяч правоохоронців.

Під час травневих свят вулиці міста також патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці. Через можливі непередбачені обставини під час свят посилено заходи з екстреного реагування медиків у разі потреби.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.