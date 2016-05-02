Поблизу Куликового поля в Одесі виявили пакунок з трьома гранатами - поліція (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області з посиланням на начальника регіонального главку поліції Гіоргі Лорткіпанідзе.

"З ранку перебуваю на Куликовому полі разом із заступником міністра Яровим Сергієм Анатолійовичем. О 7:55 на лінію "102" надійшло повідомлення про мінування. Під час перевірки прилеглої території у підземному переході біля залізничного вокзалу було знайдено пакунок з гранатами", - повідомив Лорткіпанідзе.

На даний момент триває перевірка Куликового поля і прилеглої території. Керівник главку просить громадян, які приходять на Куликове поле, поставитися з розумінням до того, що допуск на дану територію обмежують правоохоронці.

Як зазначив Лорткіпанідзе, на даний момент повторно проводиться перевірка прилеглої території, підземних переходів, приміщень Будинку профспілок.

Зокрема, три гранати виявлено у підземному переході, який з'єднує вокзал і Куликове поле.

Читайте такожУ центрі Одеси поліція затримала чоловіка з димовою шашкою

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці надійшло повідомлення про мінування Куликового поля, на якому мають відбутися масові акції у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких у місті загинули 48 осіб.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.