Куликове поле в Одесі оточене: між правоохоронцями та присутніми виникають суперечки

Поліція і Нацгвардія оточили Куликове поле в Одесі і не пропускають туди відвідувачів, починаються сутички. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Біля двох входів з боку Італійського бульвару і вулиці Пироговської, де встановили рамки, починають збиратися люди з квітами. На площі перебої з мобільним зв'язком.

Також повідомляється, що між присутніми та правоохоронцями виникають суперечки. Люди з квітами намагаються прорватися через кордон і потрапити на Куликове поле, але їх не пускають, пояснюють, що перевіряється інформація про замінування. Вони кладуть квіти прямо під ноги поліцейських.

Нагадаємо, раніше сьогодні в одеську поліцію надійшло повідомлення про замінування Будинку профспілок. Правоохоронці та вибухотехніки почали обстежувати територію. За словами представника ГУ НП в Одесі, по периметру площі – огороджувальна стрічка, рух транспорту в даних околицях суворо обмежений.

Як повідомляв УНІАН, під час травневих свят безпеку в Одесі будуть забезпечувати понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники. При входах на Куликовому полі встановили металошукачі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.