В Одесі за порушення громадського порядку затримано 14 осіб

В Одесі за підозрою в порушенні громадського порядку вже затримано 14 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, переважну більшість було затримано на Алеї Слави, де проходили урочисті заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом.

"Наразі уточнюється точна кількість осіб, яких сьогодні було доставлено до відділків поліції", - зазначили в главку.

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За словами начальника ГУНП в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе, звідучора до охорони публічного порядку в Одесі було залучено понад дві тисячі співробітників, з них 500 - придані сили з інших областей.

Також з учорашнього дня на всіх в'їздах до міста стоять блокпости, на яких перевіряють підозрілі автомобілі та людей.