За старої системи голосування на Євробаченні-2016 перемогла б Австралія

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.

Так, у 2016 році виступу на конкурсі оцінювали за новою системою: 50% голосів давали представники національного журі, а 50% - глядачі.

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"Якби цю зміна не застосували цьогоріч, то результат виглядав би інакше", - наголошується у повідомленні.

При такій системі голосування Україна опинилася б на другому місці, а Росія - на третьому.

Раніше в мережі з'явилася інфографіка результатів голосування за представницю від України Джамалу на "Євробаченні-2016".

Нагадаємо, журі дали Україні 211 балів, глядачі - 323 балів, сумарно 534 бали у Джамали. Ісландія єдина країна, яка не віддала жодного голосу українській співачці.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016 з авторською композицією "1944".