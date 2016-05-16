За старої системи голосування на Євробаченні-2016 перемогла б Австралія
Якби система голосування на Євробаченні залишилася колишньою, то на конкурсі перемогла б представниця Австралії Дамі Ім.
Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.
Так, у 2016 році виступу на конкурсі оцінювали за новою системою: 50% голосів давали представники національного журі, а 50% - глядачі.
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"Якби цю зміна не застосували цьогоріч, то результат виглядав би інакше", - наголошується у повідомленні.
При такій системі голосування Україна опинилася б на другому місці, а Росія - на третьому.
Раніше в мережі з'явилася інфографіка результатів голосування за представницю від України Джамалу на "Євробаченні-2016".
Нагадаємо, журі дали Україні 211 балів, глядачі - 323 балів, сумарно 534 бали у Джамали. Ісландія єдина країна, яка не віддала жодного голосу українській співачці.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016 з авторською композицією "1944".