Результати голосування Європи за Джамалу (інфографіка)

Про це повідомляє журналіст В'ячеслав Садовничий на своїй сторінці в Facebook.

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"Нова методика підрахунку голосів вперше показує окрему думку журі, а окремо - думка телеглядачів. І, як виявилося, вони часто не збігаються. Завжди думав, що Західна Європа "холодна" до України, але цифри говорять, що це була середня температура по лікарні. Наприклад, журі Австрії та Франції дали Україні по 0 балів, а глядачі - по 10 балів. За старої системи ми б отримали щось усереднене, а нова показує обидві сторони голосування", - написав жуналист.

Нагадаємо, журі дали Україні 211 балів, глядачі - 323 балів, сумарно 534 бали у Джамали. Ісландія єдина країна, яка не віддала жодного голосу співачці.