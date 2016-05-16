Філатов назвав можливі майданчики для проведення "Євробачення" в Дніпропетровську

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської міськради, документ передадуть до столиці вже сьогодні.

«Ми переконаємо вище політичне керівництво держави у правильності вибору Дніпропетровська для проведення «Євробачення-2017». Це було б дуже знаковою для нашого міста подією. Дніпропетровськ - місто, яке одним з перших протистояло російській агресії, яке показало, що воно є серцем України. Це батьківщина добровольчого руху. Місто, в якому дуже сильно розвинений волонтерський рух. Ми показали, що гідні цього права», - зазначив Філатов.

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Міський голова підкреслив, що насамперед він зацікавлений у залученні до Дніпропетровська фінансових ресурсів і розвитку його інфраструктури.

Міський голова також упевнений - проведення пісенного конкурсу в місті також сприяло б «визначенню з проєвропейським вибором України деяких його жителів».

Конкуренцію, яка вже розпочалася серед інших міст України, він назвав нормальним і правильним явищем.

«Те, що йде конкуренція між територіальними громадами - це нормально і правильно. Одесити, львів'яни, кияни і харків'яни приєднаються і будуть конкурувати за проведення пісенного конкурсу. Тому що будь-який нормальний мер і городянин розуміють - якщо такого рівня конкурс пройде у відповідному обласному центрі, то це величезне капіталовкладення в інфраструктуру і реклама місту на довгі роки. Це якісно інший рівень розвитку міста», - упевнений Філатов.

Міський голова назвав можливі майданчики для проведення «Євробачення-2017» в Дніпропетровську. Зокрема він зазначив, що у місті є чудовий стадіон «Дніпро Арена». Також можливість добудувати арену «Євробаскет», зробити якісну реконструкцію палацу спорту «Метеора».

«Ці два об’єкти - державна власність. І, якщо Кабінет Міністрів виділить відповідне фінансування, все можна буде зробити протягом року», - наголосив Філатов. Він також розраховує на допомогу іноземних інвесторів.

Міський голова повідомив, що найближчим часом планується реконструкція злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Дніпропетровськ.

За словами Філатова, у місті та передмісті Дніпропетровська достатня кількість готелів. Крім того, є можливість, на набережній Дніпра пришвартувати великі круїзні пароплави, які можна використовувати, в тому числі, як готельні комплекси.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.

Мери Києва Віталій Кличко, Одеси Геннадій Труханов, Львова Андрій Садовий, а також Дніпропетровська Борис Філатов вже заявили про готовність провести конкурс у своїх містах.