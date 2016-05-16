Джамала розповіла, чим займатиметься після Євробачення-2016

Джамала була вражена тим, як українці зустріли її у "Борисполі", передає ТСН.

Працівники летовища розповіли, що такої кількості зустрічаючих тут ще не бачили. Декілька сотень людей прийшли з квітами, плакатами та прапорами, а в терміналі лунали гімни – України та кримськотатарського народу.

"Ой, сподобалось це нічого не сказати – я просто дуже вражена такою увагою. Діти, квіти. Боже, я не знала шо мені сказати, я просто могла тільки плакати", - поділилась Джамала враженнями від теплої зустрічі.

Одразу після приїзду у співачки скромні плани - розібрати речі та відіспатися. А після цього – приступає до звичної роботи.

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"Тому що дійсно не було можливості поспати так по-справжньому. І завтра вже будемо починати планувати концерт, який відбудеться 24-го травня", - каже переможниця Євробачення.

Нагадаємо, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення 2016 із авторською композицією "1944". Вона отримала 534 бали - від журі та внаслідок голосування глядачів з країн-учасниць. Росія, від якої виступав Сергій Лазарєв і якому букмекери прогнозували перше місце, розмістився на третій сходинці з кількістю балів у 491. Друге місце посіла Дамі Ім з Австралії. Вона отримала 511 балів.