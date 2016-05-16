"Євробачення-2017" в Україні: конкурс готові прийняти вже чотири міста

Після перемоги Джамали на Євробаченні наступного року пісенний конкурс буде приймати Україна. В якому місті він відбудеться, офіційно поки не вирішили.

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"Київ готовий до проведення Євробачення. Дискусії щодо інших міст не мають під собою підстав, оскільки Київ найбільш підготовлений місто для проведення таких значущих заходів. Впевнений, що те завдання, яке є, - організація конкурсу, забезпечення правопорядку, інфраструктури, транспортного сполучення для гостей, - ми виконаємо на 100%", - написав у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

На думку міського голови Одеси Геннадія Труханова, південне місто цілком може прийняти конкурс: "Майданчиком, гідним проведення такого престижного конкурсу, цілком може стати наша Одеса - багатонаціональне, красиве, європейське місто з багатою історією та культурними традиціями!"

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що якщо буде така необхідність, місто готове провести конкурс.

"Я б хотів говорити не стільки, як мер Львова, а з точки зору інтересів країни. Мені важливо, щоб рішення про місто, в якому буде проходити конкурс, було важливим з тієї точки зору, що саме ми хочемо показати. Яку Україну ми хочемо показати. Якщо буде необхідність, Львів проведе на високому рівні", - сказав Садовий в ефірі "112 Україна".

Як повідомлялося раніше, про готовність прийняти Євробачення-2017 заявив міський голова Дніпропетровська Борис Філатов.

Нагадаємо, у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2016", який відбувся в суботу в Стокгольмі, перемогу здобула представниця України Джамала з піснею "1944".