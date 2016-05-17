Євробачення-2016: Продюсер Джамали озвучив суму витрат на участь у конкурсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив продюсер співачки Ігор Тарнопольський.

"Бюджет склав 3 млн 123 тис. грн", - сказав він.

За словами Тарнапольського, 1 млн 800 тис. грн виділив один з українських телеканалів, а решту коштів - небайдужі люди, які побажали залишитися неназваними.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Президент Петро Порошенко присвоїв співачці почесне звання "Народна артистка України".

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.