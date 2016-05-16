"Це фантастична перемога": Порошенко присвоїв Джамалі звання народної артистки

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Це фантастична перемога. Ти зробила щасливими величезну кількість людей", - сказав президент, вручаючи артистці почесну нагороду під час зустрічі.

Порошенко наголосив, що її перемога нині має надзвичайне значення як для українського народу загалом, так і для кримських татар зокрема. Адже тепер про трагічну історію кримськотатарського народу 72-річної давнини та анексію Криму сьогодні, події в Україні знають і говорять не лише дипломати, а й пересічні люди.

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"Фактично на підтримку України піднявся весь світ і сьогодні приємно, що це не просто підтримка абстрактної України, а підтримка України і Криму, кримськотатарського народу. Твоя пісня, яка розказує про історію твоєї бабці, її маленьку донечку, історію твого народу - це все так чіпляє за серце, що ти просто не можеш не підтримати, не проголосувати, не стати учасником великого процесу звільнення Криму", - сказав президент зазначивши, що також, разом із дружиною і родиною, дивися трансляцію фіналу і вболівав за Джамалу.

На переконання глави держави, все це сприятиме швидшому поверненню українського суверенітету на півострів. "Можу сказати, що ти зробила величезний внесок у те, щоб зараз питання Криму було знову на перший шпальтах", - підкреслив Порошенко, звертаючись до Джамали.

Президент також повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ порушити перед ЮНІСЕФом питання про присвоєння Сусані Джамаладіновій почесного звання Посла доброї волі ЮНІСЕФ. "Я вважаю, що важко знайти більш достойну людину, ніж ти", - сказав Порошенко, звертаючись до Джамали.

"Це з одного боку буде пропагувати питань вирішення проблем дітей, питань міграції, а з іншого боку - нагадуватиме про те, що нам треба вирішувати і повертати Україні Крим, повертати дім всьому кримськотатарському народу і особливо значуще, що це відбувається напередодні 72-ї річниці депортації, подій 1944 року. Все це дуже знаково", - резюмував глава держави, ще раз вітаючи артистку з перемогою.

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Джамала зі свого боку зазначила, що для неї надзвичайно приємно отримати нагороду та визнання. "Я написала цю пісню мабуть тому, що просто не могла мовчати, бо дуже довго ця історія була покрита страшними образами в бік кримськотатарського народу, а тепер іще й українців. Мені хотілось сказати правду", - сказала співачка.

"Чому це спрацювало, чому так Європа відреагувала? Тому, що коли ти кажеш правду - правдивим голосом і через правдиву музику, це дійсно немає шансу бути не зрозумілим. Музика має надзвичайний вплив на людство", - зазначила Джамала.

"Коли я їхала, я завжди казала - я дуже хочу перемоги для України, саме для народу. Тому, що ми заслуговуємо. В нас останнім часом було стільки страждань, що мені хотілось принести якусь радість українським людям", - наголосила Джамала і додала, - "я завжди робила те, у що вірила".

Як повідомляв УНІАН, представниця України Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" у Швеції з піснею "1944". На другому місці виявилася Австралія, на третьому - Росія.