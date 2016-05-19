МЗС вимагає від Росії припинити судовий фарс у справі Карпюка та Клиха

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС у зв’язку із винесенням обвинувального вердикту у справі громадян України Карпюка та Клиха.

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«МЗС України висловлює рішучий протест з приводу продовження російською судовою владою системного переслідування українських політичних в’язнів в Росії. Черговим кроком у цьому напрямку стало винесення колегією присяжних обвинувального вердикту у справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, які незаконно утримуються на території Російської Федерації», - наголошується у коментарі.

В МЗС нагадали, що «сьогоднішнє неправомірне рішення було винесене після тривалого судового фарсу у справі українців та базувалося на безпідставних та сфабрикованих матеріалах слідства, які були отримані, в тому числі, внаслідок застосування до українців тортур та психологічного тиску. Цей вердикт ще раз підтвердив політичний характер справи проти українських громадян».

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що «на виправдувальний вердикт було марно сподіватися, оскільки його було прийнято під зовнішнім тиском з боку сторони обвинувачення, до уваги не бралися жодні беззаперечні докази непричетності українців до інкримінованих їм злочинів».

МЗС України вимагає від російської сторони ще до вироку суду у справі українських політичних в’язнів припинити цей судовий фарс та забезпечити звільнення і безпечне негайне повернення Карпюка та Клиха в Україну.

Як повідомляв УНІАН, в Росії Карпюка і Клиха обвинувачують в «участі у банді», вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року і на початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненій в РФ із 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину і заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

Сьогодні, 19 травня, суд присяжних у Грозному (РФ) визнав Карпюка і Клиха винними.