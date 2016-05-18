Затриманий в РФ українець Карпюк у суді розповів, що його сину погрожували тортурами - журналіст

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк на своїй сторінці в Facebook.

"Карпюк виступив сьогодні з останнім словом - одним із найбільш проникливих і щирих, що я чув у судах. Говорив про те, що його судять не за події 20-річної давності, а тому що він українець, і через те, що Росія зробила його Батьківщині зараз. Казав, що не відчуває ніякої злості до тих, хто його катував і змусив обмовити себе. Розповів про тортури, про те, як його залякали в підсумку, що з малолітнім сином будуть робити те ж, що і з ним. Передавав подяку українцям, які підтримують його: він відчуває цю турботу", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що інший затриманий - Клих, "при всіх проблемах сприйняття, сказав точно і виразно, що ніколи до цього не був у Чечні і ні в яких боях участі не брав. Показав сліди від тортур, яким піддавався протягом місяців під час слідства".

Довідка УНІАН. Українців Карпюка і Клиха звинувачують в "участі у банді", вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк наприкінці 1994-на початку 1995 року сам брав у них участь.

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За інформацією ЗМІ, російські спецслужби викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському місті Орел. Обидва заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав громадян України Карпюка і Клиха політичними в'язнями.