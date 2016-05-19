Суд присяжних у Грозному визнав Карпюка та Клиха винними

Про це УНІАН повідомив адвокат Марк Фейгін.

"Як і передбачалося, Карпюка та Клиха визнали винними в суді присяжних в Грозному", - сказав Фейгін.

Карпюк отримає довічне. І це є дуже істотною проблемою для подальшої його передачі в Україну з Конвенції. — Mark Feygin (@mark_feygin) 19 травня 2016 р.

Він підкреслив, що "врятувати політично переслідуваних у нинішній Росії можна, лише тверезо і правдиво передбачаючи обвинувальний вирок і будуючи на цьому захист".

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"Микола Карпюк та Станіслав Клих. Колегія присяжних визнала українців винними в участі в бойових діях проти федеральних військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років у складі підрозділу "Вікінг", загибелі і поранення декількох десятків російських солдатів. Карпюк і Клих визнані винними. При цьому, на думку колегії, Клих заслуговує поблажливості", - повідомив в Facebook з зали суду кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Він зазначив, що під час оголошення вердикту Карпюк спокійно стояв, тримаючись за прути клітки, зосереджено слухаючи. Клих читав газету і на те, що відбувається, не звертав уваги.

Вирок українцям планували зачитати ще напередодні пізно ввечері, але засідання терміново перенесли на сьогодні. Адвокати українців упевнені, що на присяжних чинився тиск.

Як повідомлялося, в Росії Карпюка і Клиха звинувачують в "участі у банді", вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито в кінці 1994 року і на початку 1995 року сам брав у них участь.

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Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ з 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину і заявляють, що зізнання були вибиті з них наслідком під тортурами.