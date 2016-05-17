Мін'юст РФ не працює над обміном Савченко на ГРУшників Александрова і Єрофєєва

Про це повідомив РИА "Новости" міністр юстиції Росії Олександр Коновалов.

Він пояснив, що міністерство юстиції розглядає тільки питання про можливу передачу Савченко в Україну для відбування покарання на батьківщині.

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"Процес передачі, як правило, довга історія і вона ніяк не обумовлена з якими-небудь обмінами, тут мова просто йде про виконання міждержавних, як правило, двосторонніх механізмів. При наявності згоди трьох сторін - сторони, яка передає, сторони, яка приймає, і самого засудженого - така передача відбувається і така практика у Росії є з державами, з якими її ці двосторонні механізми пов'язують. Тут це абсолютно звичайна історія", - сказав Коновалов.

За словами глави Мін'юсту, існує також сценарій, за яким домовленості досягаються по дипломатичних каналах, у цих випадках можливий обмін засудженими між державами.

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"Така практика була, такі прецеденти були, але це не компетенція міністерства (юстиції)", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.