Адвокат Клиха сподівається, що звільнення Савченко вплине на вирок її підзахисному

Про це вона заявила в ефірі радіо "Свобода". "Ми дуже сподіваємося, що це якось вплине, з урахуванням того, що зараз суддя перебуває в дорадчій кімнаті. Тобто вирок пролунає сьогодні о 17:00. Але складно щось прогнозувати, враховуючи те, що судова система в Чеченській республіці, м’яко кажучи, має свої особливості», – зазначила Дубровіна.

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Також у адвоката викликає занепокоєння нестабільний психологічний стан Станіслава Клиха, на який суд «навмисно не звертає увагу».

24 травня прокурори попросили Верховний суд російської республіки Чечні засудити українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 року і 22 років за ґратами відповідно.

19 травня у Верховному суді Чечні колегія присяжних визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994–1995 років у складі підрозділу «Вікінг», загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Серед потерпілих у справі – родичі 30 загиблих російських військових і півтора десятка тих, хто був тоді поранений. Ніхто з них не бачив Карпюка і Клиха в Грозному особисто, звинувачення ґрунтується на свідченнях лише одного свідка – засудженого на 24 роки Олександра Малофеєва, який стверджує, що сам воював у Чечні в обох війнах.

Захист Карпюка і Клиха наполягає на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями і припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а свідчення і визнання були отримані російським слідством під тортурами.

У лютому в Росії правозахисний центр «Меморіал» повідомив, що визнав Миколу Карпюка і Станіслава Клиха політичними в’язнями.